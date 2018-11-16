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Архив - Донецкая область

В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах

16.11.2018 13:46
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В центре Донецка боевики «ДНР» устроили массовую проверку на дорогах

В центре временно оккупированного Донецка боевики и «полиция» «ДНР» устроили массовую проверку автомобильного транспорта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают жители временно оккупированного Донецка в соцсетях, сегодня в центре города идет массовая проверка транспорта «полицией» и боевиками «ДНР».

«Донецк 09.10 д На площади Бакинских комиссаров в сторону центра, стоят и «синенькие» и «зелененькие»… Проверяют документы у каждого второго автолюбителя...».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

Следует отметить, что накануне боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта во временно оккупированной Горловке. 



Теги: Донбасс, проверка, дороги, ДНР, боевики
 
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