- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
- Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами23:24
- Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»22:23
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым20:54
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина20:18
- Через КПВВ на Донбассе за сутки не пропустили 13 человек19:50
В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?
В Донецкой области началась реконструкция контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Майорск. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной гражданской администрации Александр Куць.
«Уже получили разрешение на демонтаж линий электропередач, закупили модульные конструкции, начали расчистку участков, где будут оборудованы площадки для остановки автобусов», — отметил Куць.
Глава Донецкой ОГА сообщил, что на КПВВ будут разграничены полосы для пешеходов и автотранспорта, установлены навесы, залы для ожидания и прохождения паспортного контроля, стационарные санузлы с проточной холодной и горячей водой.
«В очередной раз подчеркиваю: порядок на пропускных пунктах приводим для комфорта людей, которые их пересекают. А модульные конструкции, которые там установлены, понадобятся для обустройства украинско-российской государственной границы — после нашей победы», — добавил Александр Куць.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, реконструкция, ДНР, Майорск, КПВВ
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»
- Битвы у Майорска и Новозвановки
- На Донбассе пункт пропуска "Майорск" и одноименный поселок остались без света
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт
- Прикордонники затримали в КПВВ "Майорське" представника окупаційної "влади" Донецька
- Лидер горловских боевиков подтвердил закрытие блокпоста в Горловке
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
- Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами23:24
- Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»22:23
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым20:54
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина20:18
- Через КПВВ на Донбассе за сутки не пропустили 13 человек19:50
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск08:30
- Битва продлится минуты: сбывается страшное пророчество об Апокалипсисе08:15
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Боевики что-то "перепутали": на позициях "ДНР" под Донецком прогремели взрывы – разведка показала первое фото07:45
- В Горловке жители слышали мощные взрывы и видели клубы дыма07:30
- В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?07:12
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности23:48
- Боевики «ДНР» устанавливают вблизи дорог ловушки с противопехотными минами23:24
- В Москве рассказали, что Путин задумал по Украине22:48
- Пушилин хочет мира на Донбассе «на условиях ДНР»22:23
- Что ждет Знаки Зодиака в конце 2018 года08:00
- Почему нельзя выносить мусор вечером21:48
- Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона18:54
- Елена Флоренская: Нам всем нужно вернуться в Донецк12:29
- Преследует нас даже в магазинах: какая музыка плохо влияет на психику22:32
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились22:04
- Медики рассказали, кому особенно полезна хурма18:37
- Популярный антисептик запретили в Украине17:45
- Дергается глаз: о чем предупреждает эта примета17:00
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать16:30
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- Через неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ прекращено движение
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Есть положительный момент: Наев рассказал о ситуации после «выборов» на неподконтрольном Донбассе
- «Не паникуем». В ОРДО прогремели 2 взрыва, валит черный дым
- Боевики «ДНР» на блокпостах вводят дополнительную проверку документов