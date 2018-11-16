В Донецкой области началась реконструкция КПВВ «Майорск». Что изменится?

16.11.2018 07:12

В Донецкой области началась реконструкция контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Майорск. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной гражданской администрации Александр Куць.

«Уже получили разрешение на демонтаж линий электропередач, закупили модульные конструкции, начали расчистку участков, где будут оборудованы площадки для остановки автобусов», — отметил Куць.

Глава Донецкой ОГА сообщил, что на КПВВ будут разграничены полосы для пешеходов и автотранспорта, установлены навесы, залы для ожидания и прохождения паспортного контроля, стационарные санузлы с проточной холодной и горячей водой.

«В очередной раз подчеркиваю: порядок на пропускных пунктах приводим для комфорта людей, которые их пересекают. А модульные конструкции, которые там установлены, понадобятся для обустройства украинско-российской государственной границы — после нашей победы», — добавил Александр Куць.

Источник: https://donpress.com