В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»

16.11.2018 09:15

Во временно оккупированной Горловке вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовую проверку транспорта. Ищут «военнослужащего». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированной Горловки, в городе вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовую проверку транспортных средств. У водителей кроме проверки документов и автомобиля выясняют, не перевозят ли они «военнослужащих».

Горловчане предупреждают друг друга:

«Облавы на дорогах Горловки, будте осторожны».

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