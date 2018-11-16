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В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. У противника серьезные потери

16.11.2018 10:30
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В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. У противника серьезные потери

За минувшие сутки подразделения НВФ 16 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил в результате чего ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным штаба, ситуация на Донбассе остается контролируемой, НВФ обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный, Шумы, Пивденное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

При этом с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным украинской разведки, в ходе боев трое членов НВФ погибли и еще пятеро получили ранения.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, ООС
 
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