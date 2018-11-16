"Выборы" в Донецке глазами очевидца: "Они верещат, как все "законно", а я расскажу, как было на самом деле"

16.11.2018 12:30

При реальной явке не более чем в 23 % и общем количестве ныне живущих на оккупированной части Донецкой области людей, имеющих право участвовать в выборах, в 1,5 млн человек, по итогам "выборов", прошедших 11 ноября, террористы насчитали фантастическое число "проголосовавших" бюллетеней.

Об этом в блоге на "Обозревателе" пишет житель Донецка, известный как блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Он рассказал, как проходили "выборы" на самом деле: "избирательные комиссии" даже в микрорайонах города, расположенных очень близко к зоне активных боевых действий и потому почти обезлюдевших вроде поселка шахты "Октябрьская", "нарисовали" явку в 10 тыс. человек, которых там реально уже давно нет. "Чемпион по явке на "выборы" в оккупированном рф Донецке - мкрн Текстильщик. Общее количество тех, кто типа проголосовали 28 тыс. человек. Прифронтовые микрорайоны шахт им Абакумова и Трудовские "голосовали" хорошо.

Точнее не "голосовали", а бюллетеней много успели заполнить. Поселок шахты Октябрьской, тот, который возле ДАПа, дал "явку" в 10 тысяч.

Откуда там 10 тысяч людей пришло никто не знает, но цифры от такие. Куйбышевский район и Калиновский - реальная "явка" 21-23 %. Об этом не напишет и не написало ни одно пропагандистское сми. Моспино и Пролетарский район - самая низкая "явка", ватные наблюдатели там зафиксировали вбросы пачек левых бюллетеней, но после звонка из мыгыбы "наблюдатели" поняли, что им показалось. Абсолютно на каждом "избирательном участке" после закрытия заполнялись бюллетени за всех, кто не пришел", - рассказывает блогер.

"Если не ошибаюсь, то сам Донецк - это 280 тыс "выборцев" на сейчас. Вместе с манипуляциями и административным вмешательством Донецк выдал аж 115 тыс. Это 41 % всего. Отминусуйте от этого количества типа военных и мертвые души + на коленке заполненные протоколы и вы увидите реальную явку- 21-23%", - добавляет Фашик Донецкий. Дончане, решившие "голосовать" добровольно, сделали это в основном до 11 часов. Примерно между 14 и 15 часами на "участках" собирали бюджетников для "картинки" в пропагандистских "СМИ".

Все остальное время, как утверждает блогер, "участки" практически пустовали, и члены "избирательных комиссий" самостоятельно заполняли бюллетени за тех, кто проигнорировал "выборы", причем массовое игнорирование было прогнозируемым, и потому для членов "комиссий" даже установили норму заполнения "левых" бюллетеней и расценки за это: соответственно 1000 штук за день "выборов" и 1 рубль за бюллетень. Не уложившиеся в норму довольствовались "утешительным призом" в 200 рублей. "Днем левые "бюллетени" заполняли в основном при походе в туалет - прям в параше заполняли по 10-15 штук за 1 поход. Левые "бюллетени", там где количество было за 30 тысяч, заполнить все не успели - в основном заполнили чуть больше половины, ибо все это делалось вручную. После закрытия "избирательных участков" пособники оккупантов делились на 2 команды: одна заполняла левые "бюллетени", вторая типа считала "голоса". Коллаборанты пахали шо пчелки - в час заполняли до 200 левых "бюллетеней"", - продолжает житель Донецка.

Один из самых серьезных "проколов" оккупационной власти: она не сумела привлечь на выборы пенсионеров. Те из них, кто, кроме оккупационной, получает еще и украинскую пенсию, "выборы" игнорировали, боясь проблем в дальнейшем. Но на "участки" приходили за продававшимися там дешевыми продуктами. "Пенсионеры, которые пришли за дешевой жратвой возле "избирательных участков", на вопрос о том,"проголосовали" ли они, чуть ли не слали к черту, говорили в основном шось по типу - идите нах*р, мне пенсию от Хунты нужно получать, я за жратвой сюда", - рассказал Фашик Донецкий. Как и предполагалось, "выборы Пушилина" в "ДНР" прошли как фарс и театр абсурда с предсказуемым нелепым итогом в виде количества "проголосовавших" "бюллетеней", превышающем общее количество избирателей в "республике". "Отдельный п***ец лично для меня на типа выборах - это так называемый розыгрыш билетов в театр, если ты участвуешь в цирке.

Может быдло так и не поняло как над ним проржали: мол, радуйся, раб, на тебе бумажку в театр сходишь хоть раз в жизни. Ну и контольный в голову - розыгрыш борщевого набора на "выборах". Это дно из дна. Но голодным рабам похер, они за 3 кг картошки, три цыбулины, три морковки, три капустины и три буряка (мяса в борщевом наборе не было) продадут маму, не то что страну. Картошка, кстати была наполовину гнилая.

Но то таке, главное, шо нахаляву все дали. И это быдло кричит про американские печеньки. Фу, бл*, чья б корова мычала", - добавляет дончанин. "Кстати, всего "бюллетеней" было напечатано 1,5 млн на Донецкую область, а "проголосовали" 1,6 млн. Об этом открыто говорит даже местная гэбня и ржет вголосину с этого, каже шо пушилин почти не спалился. Морали нет. Фейковая рышпублика провела фейковые выборы и показала русский мир без прикрас.

Спасибо рф за мощнейшую дискредитацию дынырийцев за деньги налогоплательщиков рф, так облажаться - это с*ка надо уметь", - резюмирует Фашик Донецкий. Ранее стало известно о скандальном "законе" Пушилина, который террористы издал сразу после "победы" на фейковых "выборах". Также житель оккупированного Донбасса прорвался в украинский эфир и признался, как на его малой родине проходили "выборы" главаря боевиков.



Источник: www.dialog.ua