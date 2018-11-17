Боевики «ДНР» на блокпостах пропускают 10 машин в час. Люди в ярости

17.11.2018 07:50

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят настоящий беспредел. Сегодня люди так и не смогли выехать с оккупированных территорий.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают в соцсетях жители временно оккупированных территорий Донецкой области, боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту «Каргил» выпускали по 10 автомобилей в час. люди, простоявшие 7 часов в очереди так и не смогли выехать с временно оккупированной территории.

Люди возмущены подобным и в открытую говорят, что боевики на блокпостах «зарабатывают денежку», но делается это всё с «разрешения сверху»:

«Сегодня происходил «дикий ужас» на Каргиле. В 10:30 стали в основную очередь на середине моста (около 100-120) машин. Движения происходило по 10 машин в час. В 17:30 блок пост закрыли. 7 часов простоя и результата ноль. Что вообще происходит???!!! Читаю что сегодня жесть на всех постах ДНР»,

«А что происходит? Парни денежку зарабатывают. И как вы думаете, позволили бы они себе такое без команды сверху?»,

«Рыба гниет с головы».