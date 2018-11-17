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Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреливают населенный пункт Майорск и КПВВ «Майорское» со стороны временно оккупированных территорий. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вечером 14 ноября камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала 10 взрывов неопределенного происхождения, 1 взрыв в воздухе, 1 вспышку дульного пламени и 40 снарядов (преимущественно с юго-восточного направления в северо-западном), в том числе 2 снаряда, которые были выпущены с юго-востока, а затем разорвались, на территории КПВВ рядом с кабинками для проверки документов гражданских лиц, пересекающих линию соприкосновения, — все, по оценке, в 0,1–4 км к востоко-северо-востоку, востоку и востоко-юго-востоку».
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, боевики, КПВВ
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