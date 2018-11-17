Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»

17.11.2018 14:46

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных на блокпостах требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ «разрешение» от «министерства» и «согласование» от «администрации».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «На блокпосте к югу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к этому району, ссылаясь на то, что СММ необходимо получить «разрешение» от неуказанного «министерства».

На блокпосте к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) три вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на угрозы для «безопасности СММ», а также на то, что для проезда в к населенному пункту Миссии необходимо получить «согласование» от «администрации» в Новоазовске».