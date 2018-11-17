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Архив - Донецкая область

Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку

17.11.2018 18:15
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Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку

В мережі з'явилось фото засніженої "Донбас Арени" в українському Донецьку
Про це повідомляє Depo.Сектор.
Мешканці окупованого міста викладають нові фотографії головної арени Донбасу. На схід нашої країни прийшла справжня зима



Теги: Донецк, Донбасс, снег, Донбасс Арена
 
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