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Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
17.11.2018 18:15
В мережі з'явилось фото засніженої "Донбас Арени" в українському Донецьку
Про це повідомляє Depo.Сектор.
Мешканці окупованого міста викладають нові фотографії головної арени Донбасу. На схід нашої країни прийшла справжня зима
Теги: Донецк, Донбасс, снег, Донбасс Арена
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