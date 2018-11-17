Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку

17.11.2018 18:15

В мережі з'явилось фото засніженої "Донбас Арени" в українському Донецьку

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Мешканці окупованого міста викладають нові фотографії головної арени Донбасу. На схід нашої країни прийшла справжня зима