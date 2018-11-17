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Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»
Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) – это не статус, а временное положение, а, чтобы знать реальное количество переселенцев, для пенсионеров ее нужно отменить. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявил заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Справка – это не статус ВПЛ, это – положение человека, который находится в положении вынужденно перемещенного лица. Это никакой не статус… Прекращаем все вместе использовать словосочетание "статус ВПЛ". Это – не статус. Беременная женщина – это статус? Это положение, временное», – сказал он.
«Подтверждая это положение, мы фактически самих людей загнали в ситуацию нарушителей закона, потому что большое количество людей не являются вынужденными переселенцами, но мы не дали им возможности легально получать пенсию. Мы дали им единственный возможный путь – обманите государство и зарегистрируйтесь [как ВПЛ], чем они и воспользовались. Потом мы начали их упрекать, что они превратились в пенсионных туристов», – продолжил Тука.
По его словам, украинские власти сами подтолкнули людей к обману, не предоставив другого варианта получения пенсий и социальных выплат – без регистрации и получения справки ВПЛ. «Воспользовавшись нашей государственной недальновидностью, опять же – никто не знает количества, но немало этих людей, кроме пенсии, получают доплаты за якобы аренду жилья, ежемесячно. Объем этих денег не знает ни один человек в мире, потому что это никак, нигде и никем не фиксируется», – заявил замминистра МинВОТ.
«Нужно разорвать эту зависимость – выплаты пенсий от наличия справки ВПЛ. Мы улучшим не только процесс получения пенсии непосредственно жителям оккупированной территории, мы сами себе окажем огромную услугу, когда мы будем иметь реальное количество реальных вынужденных переселенцев. Мы сможем реально прогнозировать дальнейшие действия нашего правительства – этого или следующего. К сожалению, пока я такой тенденции не вижу», – сказал он.
Тука сообщил, что перед украинскими властями стоит ряд условий по получению очередного транша от Международного валютного фонда, среди которых – план по реинтеграции переселенцев. Он также заявил, что проблемы ВПЛ обсуждаются с начала вооруженного конфликта на Донбассе и до сих пор вызывают много вопросов и споров.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области зарегистрирован 1 млн 224 тыс. 600 пенсионеров, из них 518,9 тысяч (42%) – это ВПЛ. При этом из общего числа зарегистрированных выплаты получают лишь 45% пенсионеров-переселенцев.
Теги: Донбасс, пенсионер, статус, переселенцы, Тука
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