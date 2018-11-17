МИД РФ поплатилось за флешмоб "ИхТамНет": соцсети "рвут на части" ведомство Лаврова

17.11.2018 10:54

МИД России получило болезненную "ответку", запустив флешмоб в Twitter под громким хештегом "#ИхТамНет". Соцсети напомнили ведомству, что он значит на самом деле.

В Сети разыгрался громкий скандал из-за нового флешмоба внешнеполитического ведомства РФ, передает "Диалог.UA".

МИД РФ выступило с очередной антиукраинской выходкой. Оно запустило флешмоб, посвященный "проявления ксенофобии и неонацизма на Украине". Ведомство внезапно предложило подписчикам обнародовать свидетельства таковых проявлений под хештегом, символизирующим агрессию РФ в Украине "#ИхТамНет". Однако сместить акценты у россиян не получилось.

Соцсети приняли самое активное участие во флешмобе. Правда, не так, как хотелось МИД РФ. Подписчики начали забрасывать ведомство доказательствами фашизма россиян как в РФ, так и в Украине.

Среди прочих, "креатив" МИД РФ прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Опыта у них (россиян - ред.), конечно, хватает: в 1917 в РФ начался кровавый флешмоб, забравший миллионы жизней. Сегодня верные последователи большевицких традиций продолжают убивать в оккупированных Крыму и Донбассе", - метко ответил он коллегам из РФ.

Центр "Миротворец" также не остался в стороне от флешмоба. Он начал активно публиковать под хештегом досье на российских военных, ликвидированных на Донбассе бойцами АТО/ООС.