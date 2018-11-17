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На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию
В Донецкой и Луганской областях в отделениях «Ощадбанка» системно и грубо нарушают процедуру прохождения переселенцами идентификации, навязывая пенсионерам платные банковские услуги, в частности – обязательное страхование «до сих пор непонятно чего». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.
По ее словам, правозащитники обращались с этими проблемами в «Ощадбанк», но не получили ответа на свои запросы, и «нет никакой реакции». «У нас была договоренность, что банк будет реагировать на такие вещи, но эти нарушения системные. Мы видим эти нарушения во всех отделениях Донецкой и Луганской областей», – сообщила Толкач.
«Более того, страхование пенсионеров в Донецкой и Луганской области каким-то образом связано со страхованием "от случаев выезда на неподконтрольную территорию", как это объясняют сотрудники банка. Поэтому хотелось бы детального объяснения, что это за страхование, и насколько оно соответствует законодательству и процедуре идентификации в целом», – задала вопрос представителю «Ощадбанка» правозащитница.
Как сообщил заместитель директора Департамента электронной коммерции и платежных средств АО «Ощадбанк» Дмитрий Баштовой, руководству финансового учреждения было известно о случаях навязывания пенсионерам-переселенцам платных услуг сотрудниками отделений.
«Сотрудники пытались навязать пенсионерам продажу тех или иных страховых полисов. С нашей стороны были проведены необходимые мероприятия, чтобы этого не происходило», – сказал он.
«Если ВПЛ нужно пройти идентификацию, никакой дополнительной платы, никакого полиса страхования, либо какой-то еще банковской или небанковской услуги банк ему навязать не может, и не должен. Я бы хотел узнать об этих случаях», – подчеркнул Баштовой.
Он пообещал правозащитникам оперативную коммуникацию со стороны «Ощадбанка» для быстрого реагирования на подобные нарушения со стороны сотрудников финансового учреждения. «Нам очень важно понимать, где произошло, и что произошло. Тогда мы сможем сделать эффективную коммуникацию и нивелировать такой подход к обслуживанию пенсионеров», – добавил представитель «Ощадбанка».
Теги: Донбасс, пенсионер, страхование, Ощадбанк, ВПЛ
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