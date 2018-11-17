- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию19:56
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»
С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в РФ выезжают автомобили «Груз 200», а к пунктам пропуска подъезжают машины скорой помощи. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 13 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«8 ноября в 8:37 КН зафиксировала автомобиль (микроавтобус Мерседес Вито) с номерными знаками «ЛНР», проезжающий через ПП «Гуково». Автомобиль с надписью «Груз 200» проехал через границу из Украины в Российскую Федерацию.
6 ноября в 19:00 на ПП «Донецк» въехала санитарная машина. Эта машина приехала из Российской Федерации и остановилась за главным зданием. В 19:54 в тот же день санитарная машина покинула ПП и вернулась в Российскую Федерацию.
7 ноября в 14:47 российская полицейская машина въехала на ПП «Донецк» из Российской Федерации. Машина остановилась за главным зданием и в 14:57 покинула ПП в направлении Российской Федерации.
9 ноября в 8:37 КН на ПП «Донецк» зафиксировала санитарную машину с номерными знаками «ЛНР». Машина проехала через границу из Украины в Российскую Федерацию. На машине были надписи «Ambulance» (на английском языке) и «Неотложная медицинская помощь» (на русском языке).
В 16:20 в тот же день на ПП «Донецк» въехала санитарная машина с номерными знаками «ДНР» и бригадой, состоящей из двух человек. Они ехали из Российской Федерации в Украину».
Теги: Россия, Донбасс, груз, оккупация
- "Ну вы держитесь тут" - сети троллят российского премьера за грамотное решение социальных вопросов
- Кремль во главе украинского Кабмина видит Тимошенко
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса
- Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой
- Российские СМИ нашли "украинский след" в трагедии на подмосковной железной дороге (ВИДЕО)
- Из Донецка вывозят "груз 200" - около 80 тел убитых боевиков
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Украинские военные и боевики глушили беспилотник ОБСЕ20:20
- В МИД Украины вызвали посла Венгрии в связи с антиукраинскими высказываниями венгерского руководства19:39
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- Армия РФ готовится к атаке на Донбассе: светлодарское направление охватили жаркие атаки19:03
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Кабмин выделил на жилье для переселенцев Донбасса около 3 млн грн18:24
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку18:15
- В Украине создали БТР из натовской стали17:54
- Смертельная инфекция: Польша закроет двери перед заробитчанами17:36
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года