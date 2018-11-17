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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 17 ноября

17.11.2018 09:35
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Ситуация в пунктах пропуска утром 17 ноября

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 17 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 60.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 50.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 50.
Гнутово в сторону Мариуполя 20 авто, в Донецк 10.
Общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным, на уровне предыдущих суток. В общем вчера через КПВВ проследовало 44,2 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

5:07 Каргил - основная почти на верху моста, льготы пока не видно...
5:40 Ночевали на Каргиле и были 29 по счету, и за нами еще куча машин.
6:45 Каргил - основная на верху моста точно, может больше дальше не видно, льгота в начале подъёма...
7:54 На Каргиле пеших много.

КПВВ «Новотроицкое»

7:22 Очередь до остановки на Еленовке, первый раз запустили но льготу в основном.

КПВВ «Гнутово»

6:02 На 7:00, на Октябре до камышей очередь основная.
6:51 Вчера ехал через Октябрь на Мариуполь. Транспорта было больше, чем всегда и утром и после обеда, как в одну сторону так и в другую. Пропускали на Гнутово не торопливо...
8:34 Пищевик в сторону Донецка машин 50 обычной и машин 15 льготной



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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