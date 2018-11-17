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СММ ОБСЕ зафиксировали автомобили «груз 200», выезжающий из ОРДЛО в РФ
Наблюдатели СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировали выезд с территории Украины в РФ автомобилей с надписью «груз 200».
Об этом сообщается в отчетах миссии, передает donpress.com.
Так, в отчетах сказано:
«6 ноября в 19:00 на ПП «Донецк» въехала санитарная машина. Эта машина приехала из Российской Федерации и остановилась за главным зданием. В 19:54 в тот же день санитарная машина покинула ПП и вернулась в Российскую Федерацию.
8 ноября в 8:37 КН зафиксировала автомобиль (микроавтобус Мерседес Вито) с номерными знаками «ЛНР», проезжающий через ПП «Гуково». Автомобиль с надписью «Груз 200» проехал через границу из Украины в Российскую Федерацию.
9 ноября в 8:37 КН на ПП «Донецк» зафиксировала санитарную машину с номерными знаками «ЛНР». Машина проехала через границу из Украины в Российскую Федерацию. На машине были надписи «Ambulance» (на английском языке) и «Неотложная медицинская помощь» (на русском языке).
В 16:20 в тот же день на ПП «Донецк» въехала санитарная машина с номерными знаками «ДНР» и бригадой, состоящей из двух человек. Они ехали из Российской Федерации на Украину».
Теги: Россия, Донбасс, машина, граница, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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