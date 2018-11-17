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Суд освободил от ответственности бывшего боевика «ДНР» из Горловки
Суд в Бахмуте освободил от уголовной ответственности экс-боевика группировки «ДНР».
Об этом сообщает «Громадське радио» со ссылкой на волонтера организации «Любовь не имеет границ» Игоря Пруса, передают novosti.dn.ua.
По словам Пруса, мужчина, который воспользовался программой от СБУ «Тебя ждут дома», из Горловки. Его жена и двое детей жили на подконтрольной территории Украины, а он со старшим сыном находились на неподконтрольной территории.
«Волонтеры помогали жене, спросили у нее, воюет ли он еще. Она сказала, что нет. Тогда предложили воспользоваться программой. Он волновался, но мы убедили, что будем держать дело на контроле общественности», - говорит Игорь Прус.
По его словам, мужчина приехал на подконтрольную территорию к семье, до заседания суда находился под домашним арестом.
Сообщается, что мужчина сотрудничал со следствием, добровольно вернулся на территорию подконтрольную Украине и не совершал тяжких преступлений.
По данным СБУ, по состоянию на май 2018 условиям программы «Тебя ждут дома» воспользовались 303 бывших участника незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР».
Теги: Донбасс, Горловка, суд, боевик, СБУ, уголовная ответственность, ДНР
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