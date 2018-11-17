В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют

17.11.2018 17:01

Во временно оккупированной Макеевке закрывается очередное предприятие. Людей увольняют. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях сообщают, что закрывается предприятие ООО «Механик», специализировавшееся на производстве, диагностике и ремонте электрического и механического оборудования. Примечательно, что совсем недавно на предприятие приглашало людей на работу, хотя, не оговаривалось, что задолженность по зарплате уже 6 месяцев.

Вот что пишут макеевчане в соцсетях:

«ООО «Механик»г. Макеевка ДНР предприятие, которое занимается производством, диагностиков и ремонтом электрического и механического оборудования, был закрыт. Тысячи обычных людей, простых работяг, которым нужно жить и кормить семьи в нашей республике, остались без работы, и с задолженностью по зарплате сроком в 6 МЕСЯЦЕВ. Может есть хоть какая-то информация по поводу данного предприятия, восстановиться ли работа, выплатят долги рабочим?????»,

«Так они желюдей недавно ещё набирали»,

«Вообще никакой информации, и я думаю, что уже не восстановиться, на Военкомате завод режут на металлолом, скоро добирутся до оставшихся двух…»,

«Хроника процветания в дыре «Так они же людей недавно ещё набирали»!!!»,

«А что они хотели. Немецкие оккупанты резали заводы на металлолом. Чем русские оккупанты от них могут отличаться?».

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