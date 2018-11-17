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В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют
Во временно оккупированной Макеевке закрывается очередное предприятие. Людей увольняют. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированной Макеевки в соцсетях сообщают, что закрывается предприятие ООО «Механик», специализировавшееся на производстве, диагностике и ремонте электрического и механического оборудования. Примечательно, что совсем недавно на предприятие приглашало людей на работу, хотя, не оговаривалось, что задолженность по зарплате уже 6 месяцев.
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«ООО «Механик»г. Макеевка ДНР предприятие, которое занимается производством, диагностиков и ремонтом электрического и механического оборудования, был закрыт. Тысячи обычных людей, простых работяг, которым нужно жить и кормить семьи в нашей республике, остались без работы, и с задолженностью по зарплате сроком в 6 МЕСЯЦЕВ. Может есть хоть какая-то информация по поводу данного предприятия, восстановиться ли работа, выплатят долги рабочим?????»,
«Так они желюдей недавно ещё набирали»,
«Вообще никакой информации, и я думаю, что уже не восстановиться, на Военкомате завод режут на металлолом, скоро добирутся до оставшихся двух…»,
«Хроника процветания в дыре «Так они же людей недавно ещё набирали»!!!»,
«А что они хотели. Немецкие оккупанты резали заводы на металлолом. Чем русские оккупанты от них могут отличаться?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Макеевка, увольнение, предприятие, ДНР
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