В Мариуполе отметили День недоношенного ребенка

17.11.2018 21:03

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. В этом году к этой дате имеет отношение и Мариуполь. В прошлом году в городе была зарегистрирована Ассоциация родителей недоношенных детей "Ранні пташки", которая сегодня впервые провела встречу для мам детей, рожденных раньше срока. На нее пригласила специалистов-неонатологов, психологов и других специалистов, пишет 0629.

Как стало известно на встрече, проблема детей, родивших от 22-ой до 27-ой неделе беременности стоит на государственном уровне очень остро: недоношенные детки погибают сразу после рождения, многие имеют ряд сложнейших заболеваний, с которыми борются всю жизнь. В то же время за последние годы, ситуация в стране улучилась. В борьбе за увеличение рождаемости уже несколько лет в Мариуполе появляются дорогостоящие препараты.

Мама 15-летной дочери Наталья рассказала, что ее дочь родилась недоношенной. При рождении девочки, в роддоме даже не хотели давать справку: не могли дать гарантии, выживет новорожденный или нет. "Сейчас выхаживают даже 500 граммовых деток", - отметила мама Наталья.

Это подтверждает городской неонатолог Ольга Фоменко. Сегодня увеличился процент выживания таких детей ( до 80%). Это прежде всего связано с тем, что врачи постоянно повышают квалификацию, кроме того перинатальный центр и роддома получают аппаратуру и специальные препараты, которые вводятся ребенку с рождения и помогают выжить.

Председатель ассоциации "Ранні пташки" в Мариуполе Любовь Коваленко - мама девочки, родившейся на 22-ой неделе и весившей всего 600 грамм. Несколько лет ее выходили неонатологи и врачи интенсивной терапии. Сегодня Любовь общалась с докторами на встрече, а дочка играла вместе с другими детьми на празднике.

Специалисты отметили, что такие встречи очень важны для родителей недоношенных детей. Им прежде всего нужна психологическа поддержка. Кроме того, необходима и информация, в каких реабилитационный центрах можно пролечить ребенка, как получить консультацию необходимых специалистов.

"Недоношенный ребенок - это борьба не на пять минут и не на один день. Чаще всего страдает слух, зрение, центральная нервная система. До 30% детой получают инвалидность",- отметила главный неонатолог.

Пока взрослые беседовали о том, как справляться с трудностями, дети с удовольствием ели угощения, которые приготовила пиццерия "Мокко" и участвовали в развлекательном шоу студии праздников "31 июля". Завершился праздник запуском воздушных шаров. Кроме белых были и шары фиолетового цвета. Именно этим цветом 17 ноября подсвечиваются здания в городах в знак присоединения к мировому флешмобу в День недоношенных детей.

По информации городского неонатолога, с начала года в Мариуполе родилось около 4000 детей, 4% процента появились на свет недоношенными.