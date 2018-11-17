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Архив - Донецкая область

В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук

17.11.2018 17:17
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В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук

Сегодня ночью в Мариуполе в поселке Старый Крым случился пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и подросток.
Об этом 0629 сообщили в Центральном отделении полиции в Донецкой области.
Пожар произошел в частном доме.
На место происшествия выехали бригады управления ГСЧС и обнаружили обгоревший труп 63-летней женщины и ее 13-летнего внука. По указанному адресу также выехала следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи.
По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате неисправной проводки или обогревателя. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).



Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, бабушка, внук, погибли
 
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