В неподконтрольном Украине Донецке оккупационная «власть» закрыла торговый центр «Декор Донбасс».

17.11.2018 08:18

Об этом сообщили на странице клуба Kunderbunt в социальной сети. «ВКонтакте», офис которого ранее размещался в этом здании, передает donpress.com.

Там отметили, что до этого на имя администрации торгового центра (ООО «Донрегион инвест») пришло письмо, в котором представители «ДНР» сообщили о том, что с 16 ноября «Декор Донбасс» будет обесточен и закрыт.

В тексте письма сказано, что в здании обнаружены нарушения требований «законодательства» в сфере пожарной безопасности.