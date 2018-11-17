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Архив - Донецкая область

В неподконтрольном Украине Донецке оккупационная «власть» закрыла торговый центр «Декор Донбасс».

17.11.2018 08:18
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В неподконтрольном Украине Донецке оккупационная «власть» закрыла торговый центр «Декор Донбасс».

Об этом сообщили на странице клуба Kunderbunt в социальной сети. «ВКонтакте», офис которого ранее размещался в этом здании, передает donpress.com.

Там отметили, что до этого на имя администрации торгового центра (ООО «Донрегион инвест») пришло письмо, в котором представители «ДНР» сообщили о том, что с 16 ноября «Декор Донбасс» будет обесточен и закрыт.

В тексте письма сказано, что в здании обнаружены нарушения требований «законодательства» в сфере пожарной безопасности.



Теги: Донбасс, закрытие, письмо, торговый центр, ДНР, соцсети, нарушения
 
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