В ОРДО назвали дату инаугурации Пушилина

17.11.2018 10:36

Церемония вступления врио главаря «ДНР» Дениса Пушилина в «должность Главы республики» пройдет 20 ноября.

Об этом сообщил представитель пресс-службы главаря ОРДО, передает donpress.com.

Так, в пресс-службе уточнили:

«Инаугурация пройдет 20 ноября».

Как сообщалось ранее, так называемые «выборы» в ОРДО прошли 11 ноября. По итогам обработки 100% бюллетеней Денис Пушилин победил с 60,85% голосов.