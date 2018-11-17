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В ОРДО назвали дату инаугурации Пушилина
17.11.2018 10:36
Церемония вступления врио главаря «ДНР» Дениса Пушилина в «должность Главы республики» пройдет 20 ноября.
Об этом сообщил представитель пресс-службы главаря ОРДО, передает donpress.com.
Так, в пресс-службе уточнили:
«Инаугурация пройдет 20 ноября».
Как сообщалось ранее, так называемые «выборы» в ОРДО прошли 11 ноября. По итогам обработки 100% бюллетеней Денис Пушилин победил с 60,85% голосов.
Теги: Донбасс, выборы, инаугурация, ДНР, Пушилин
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