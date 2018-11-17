В районе Желобка идут сильные бои

17.11.2018 16:43

С начала текущих суток в зоне ООС произошло обострение ситуации, в результате чего украинские военные и подразделения НВФ понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, со стороны противника были зафиксированы три прицельных обстрела. Кроме того, в ночь на 17 ноября боевые действия унесли жизнь еще одного украинского героя. В результате обстрела погиб один боец ВСУ 1981 г. р.

Отмечается, что на Луганском направлении в районе Желобка почти с полуночи НВФ выпустили по позициям ВСУ более 10 мин калибров 120 и 82 мм, применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

После 02:00 ночи, в течение 10 минут противник выпустил 11 мин калибра 82 мм по защитникам Новотошковского. Подразделения Объединенных сил открывали адекватный огонь из дежурных огневых средств с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

При этом на Донецком направлении также ночью оккупанты применили пехотное стрелковое вооружение в районе Гнутово.