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Архив - Донецкая область

В районе Желобка идут сильные бои

17.11.2018 16:43
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В районе Желобка идут сильные бои

С начала текущих суток в зоне ООС произошло обострение ситуации, в результате чего украинские военные и подразделения НВФ понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
По данным ведомства, начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, со стороны противника были зафиксированы три прицельных обстрела. Кроме того, в ночь на 17 ноября боевые действия унесли жизнь еще одного украинского героя. В результате обстрела погиб один боец ВСУ 1981 г. р.
Отмечается, что на Луганском направлении в районе Желобка почти с полуночи НВФ выпустили по позициям ВСУ более 10 мин калибров 120 и 82 мм, применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
После 02:00 ночи, в течение 10 минут противник выпустил 11 мин калибра 82 мм по защитникам Новотошковского. Подразделения Объединенных сил открывали адекватный огонь из дежурных огневых средств с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.
При этом на Донецком направлении также ночью оккупанты применили пехотное стрелковое вооружение в районе Гнутово.



Теги: Донбасс, Донецкая область, бой, Луганская область, ООС
 
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