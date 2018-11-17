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ВСУ ответили на обстрелы боевиков: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"Российские оккупанты 10 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями", -говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Свободный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.
В частности, из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направления в районе населенного пункта Свободный.
Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы российские наемники применили на Приазовье, обстреляв позиции у Широкино.
"В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил не было. По данным разведки, в течение 16 ноября, 2 оккупантов были ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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