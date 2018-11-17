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Закос под мирных: боевик ДНР слил ценную информацию
Боевик ДНР с позывным «Денчик» раскрыл информацию о том, как он и его «собратья» -террористы прячутся за мирное население в населенных пунктах оккупированного Донбасса, куда, по его словам, украинские военные не стреляют, пишет mhub.top.
Также 22-летний сепаратист рассказал, что воюет против украинцев в армии ДНР с 18-летнего возраста, был в «горячих точках». Боевик пожаловался на трудности, с которыми сталкиваются в последнее время оккупанты. Спрятаться от обстрелов ВСУ можно, прикрывшись мирным населением в жилых кварталах и населенных пунктах — только туда силы ООС не стреляют. Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
Как бы ни было, «Денчик» уверен, что «республика» ДНР будет процветать.
Пользователи сети отметили, что боевик не только сдал, что ВСУ пытаются по жилищному сектору не стрелять, но и признался, что сами они из жилого сектора вовсю стреляют по ВСУ.
Теги: Донбасс, информация, ДНР, боевики
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