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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»

18.11.2018 23:14
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Боевики «ДНР» запугивают жителей Горловки фейками о «терактах» на «Стироле»

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам, запугивают население временно оккупированной Горловки фейками о «терактах» на «Стироле». Люди не верят ни слову. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В подконтрольных оккупационным «властям ДНР» и российским кураторам пабликах главарями «ДНР» распространяется запугивающий фейк о том, что на «Стироле», который много кратно обещали «запустить», но в итоге так и не запустили, готовится «теракт».

Эта новость появилась после того, как работники «Стирола», не получающие зарплату уже 3 месяца, заговорили о забастовке. «Страшилка» со стороны оккупационных «властей» не заставила себя долго ждать. Сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов заявил: «Киев готовит диверсию под Горловкой, на одном из крупнейших химзаводов в Европе, заявили в ДНР. Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол».

Однако, жители временно оккупированной Горловки не верят ни единому слову из запугивающих «новостей». Люди напоминают пропагандистам, что завод давно стоит пустой, режется на «металл» и даже само по себе заявление о «готовящееся теракте» — абсурд. Вот что головчане пишут в соцсетях:

«Что за бред!!!!!»,

«Уже не знают чем народ пугать!»,

«Что за чес завод пустой!!!»,

«Значит не пустой»,

«Ольга, пустой, пустой… половину уже порезали!!!»,

«Очередной «страшный сон » Безсонова»,

«Что за бред? Представляете ситуацию — Гитлер звонит Сталину — мы готовим диверсию на дамбе в районе…, завтра в 4 утра ВНЕЗАПНО. Так что готовьтесь»,

«Ну вброс галимый ведь»,

«Чтобы отвлечь массы от раздолбайства правительства, всегда в ход пускают ужастики. Чем там диверсировать, на Стироле-то, обрезанном и сданным на металл на половину? Стирол был когда-то. Сейчас это пустая махина, ничем не привлекательна и полностью пустая от того, чтобы там что-то использовать для диверсий. Хватит народ пугать. Ну реально. надоело. Пришли к власти, теперь вместо машинок с вышибанием долгов у населения под ужастики диверсий, вводите в действие свои «обицянки». ДА побыстрее, чтобы не отправиться в след за предыдущим праительством».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Горловка, Стирол, ДНР, боевики
 
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