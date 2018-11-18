Ликвидированных на Донбассе российских боевиков выдают за погибших в Сирии

18.11.2018 09:20

В зоне АТО-ООС продолжают появляться могилы "неизвестных солдат" из России, тела которых по каким-то причинам родные не посчитали нужным перевезти на Родину для достойного погребения.

Даже после свей бесславной смерти эти люди "пригождаются" пропагандистской машине Кремля РФ выдает ликвидированных на Донбассе "ихтамнетов" за погибших в Сирии "героев". На самом деле эти люди зарыты в непризнанных республиках на востоке Украины, под чужими именами.

Такую информацию на брифинге озвучил спикер оборонного ведомства Украины Дмитрий Гуцуляк, передает телеканал "Прямой".

Об этом стало известно благодаря информации, полученной Главным управлением разведки. При этом Гуцуляк уточнил: Россия прилагает максимум усилий ради сокрытия своего прямого участия в вооруженном конфликте на Донбассе. Для этих целей используется дезинформация. Одно из таких проявлений – героизация военных, якобы, павших в боях на территории Сирии – "борцов с террористами ИГИЛ".

"В то же время активно скрывается, что большая часть так называемых" героически погибших россиян в Сирии ", на самом деле была убита и похоронена под чужими именами временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей как боевики подразделений соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ ", - отметил спикер Министерства обороны Украины. При этом Гуцуляк уточнил: Москва искажает факты, информируя близких погибших об обстоятельствах смерти этих людей, скрывает реальную дату и обстоятельства гибели и даже место захоронения.

Источник: dialog.ua