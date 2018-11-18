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На блокпосту боевиков «ДНР» «Каргил» продолжается беспредел. Люди негодуют
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжают творить беспредел. На блокпосту «Каргил» боевики не дают людям проехать.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту «Каргил», через который жители временно оккупированных территорий въезжают-выезжают на подконтрольную правительству Украины территорию, уже несколько дней практически не дают возможности людям покинуть оккупированные территории.
Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«Зато на Каргиле задница полная, с 6.00 стоим ещё где-то машин 40 перед нами наверно сегодня не успеем, просто зашибись! Добавили они 2 модуля........»,
«Ага. Новые добавили старые закрыли. Как было по одному окну в каждую сторону так и осталось»,
«Проехали Вы сегодня? Или остались ночующие на Каргиле»,
«Нет не проехали, мы были 18 и пост закрыли. Не знаю сколько осталось на ночёвку, но мы уезжали в 17.40 основная была на начале подъёма и 6 льготы осталось. Как-то так! С… а с 6.00 простояли и уехали я в............»,
«Жадные, ленивые подонки издеваются над людьми, сочувствую, брат. Все к лучшему».
Теги: Донбасс, закрытие, проезд, блокпост, ДНР, боевики, соцсети
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