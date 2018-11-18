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Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»
Переселенке из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Ирине Покатиловской летом два раза приостанавливали пенсию из-за того, что женщина ошибочно попадала в список базы «Аркан».
Из Донецка в Запорожье Ирина Покатиловская вместе с мужем была вынуждена переехать в 2014 году. «Практически никуда не выезжаем, потому что муж перенес два инсульта и ему сложно ходить», – рассказала Ирина Петровна.
Но из-за страха потерять квартиру в Донецке, супруги раз в год наведываются в свое жилище на неподконтрольной правительству Украины территории. Присматривать за домом пожилой пары некому. «Родственников нет у нас ни здесь, ни там. Мы живем вдвоем, рассчитываем только на пенсию», – говорит женщина.
После того, как в июне Ирине задержали пенсию, выяснилось, что ее данные проходят по списку «Аркан», который формирует Госпогранслужба. Пенсионерка сразу же обратилась с заявлением о возобновлении выплаты в Пенсионный фонд, который перенаправил обращение в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Соответственно процедуре на женщину составили акт, который доказывает ее местонахождение в Запорожье. Как выяснилось, приостановка пенсии произошла из-за того, что по информации из базы «Аркан» пенсионерка в назначенные сроки не выехала из Донецка. «Но поскольку физически нахожусь в Запорожье, мне решением комиссии возобновили выплату пенсии», – рассказала Ирина Покатиловская.
Женщине выплатили текущую пенсию, а за июнь так и не перечислили. Позже о причинах невыплаты задолженности Ирина узнала из ответа пенсионного ведомства, в котором было указано, что долги по пенсиям перечислят после того, как разработают отдельный порядок к постановлению Кабмина №335. А пока, мол, ждите.
В августе Ирине Покатиловской снова приостановили пенсионные выплаты, хотя за пределы Запорожья супруги не выезжали. Как оказалось, пенсионерка повторно попала в список «Аркан». Пользуясь одними и теми же данными, в Пенсионном фонде приостановили переселенке выплату второй раз. «Уже есть решение комиссии о том, что я здесь. Достаточно было на него сослаться и продолжить выплату», – считает Ирина Покатиловская.
По словам женщины, представители ПФУ не объяснили, что решение комиссии УТСЗН не является убедительным, и необходимо обращаться в Госпогранслужбу. В этом случае она смогла бы избежать повторного лишения пенсии. «В ответ Госпогранслужба выдала мне справку с точными данными, когда заехала в Донецк и вернулась обратно, вплоть до номера машины, паспортных данных и времени пересечения линии разграничения. С этой справкой удалось попасть к начальнику (ПФУ Запорожской области, – прим.) на прием. Но оказалось, что и она не имеет для них значения. Но у меня же все в порядке, как же так?!», – негодует Ирина Петровна.
Как выяснилось позже, произошел некий сбой в системе, после чего база данных некорректно выдала информацию о переселенке для пенсионного ведомства. То есть необходимо было внести исправления в соответствующую базу данных. «У меня такая была депрессия все эти 4 месяца, даже лекарства врач назначил. Давление поднялось, обострилась гипертония. Просто места себе не находила из-за той несправедливости по отношению ко мне», – говорит пенсионерка, демонстрируя плотную папку с перепиской.
На незаконность приостановки пенсий гражданам Украины обращают внимание, как международные эксперты, так и украинские правозащитники. Одним из эффективных способов восстановления права на пенсию юристы благотворительного фонда «Право на защиту» считают обращение в суд. «Только суд может поставить окончательную точку в споре между гражданином и государственным органом. Сейчас отмечается исключительно положительная судебная практика по данной категории дел. К сожалению, из-за большой загруженности судов процесс восстановления права на пенсию может затянуться в среднем до полугода», – отметил адвокат запорожского офиса БФ «Право на защиту» Сергей Щеголь.
Правозащитник отмечает, что если до мая 2018 года ПФУ добровольно выполнял все решения судов, то после возникла необходимость обращаться в исполнительную службу. «Как показывает практика в отношении исполнительных производств по ПФУ, каждый случай уникален. Есть ситуации, когда сразу выполняют решение суда в порядке исполнительного производства, но существует практика затягивания процесса», – рассказал Сергей Щеголь.
Он отметил, что после того, как решение судов переданы в исполнительную службу, у пенсионного ведомства возникают еще и обязательства по оплате исполнительного сбора. «По каждому делу о восстановлении пенсии суммы исполнительного сбора составляют более 13 тыс. грн. Если ПФУ не выполнит сразу решения суда, то государственный исполнитель может штрафовать должника (ПФУ) и даже обращаться в органы полиции с заявлением о невыполнении решения суда, это предусмотрено ст. 382 Криминального кодекса Украины», – объяснил правозащитник.
По данным БФ «Право на защиту», из-за того, что судебные решения в пользу восстановления пенсий переселенцам ПФУ выполняет в принудительном порядке, из бюджета уже перечислено более 9 млн грн судебного сбора. И это в то время, когда пенсионеры-переселенцы лишены своих гарантированных государством пенсионных выплат.
Источник Донецкие новости
Теги: Донецк, Донбасс, пенсия, список, переселенцы
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