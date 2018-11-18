Почему оккупационные «власти ДНР» скрывают информацию о гражданских жертвах в Горловке

18.11.2018 14:09

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированной Горловке скрывают информацию о жертвах среди гражданского населения от наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 ноября 2018 года, имеющихся в открытом доступе,

«Медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставить команде СММ информацию о жертве среди гражданского населения без разрешения от руководителей вооруженных формирований».