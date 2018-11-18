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Архив - Донецкая область

Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются

18.11.2018 18:36
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Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются

В районе временно неподконтрольного украинскому правительству Тореза (Донецкая область) перекрыта трасса. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс.
Речь идет о трассе Терновое-Петровка. Ее перекрыли из-за взрывов на местном полигоне.
«Водители, корректируйте свой маршрут», — призывают в соцсетях.
По словам местных жителей, перекрытие трассы связано со взрывами напрямую — они продолжают греметь.
«Вон и сейчас взрывается и грибы поднимаются, но не так сильно, как утром», — пишут очевидцы.



Теги: Донбасс, Торез, трасса, взрывы
 
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