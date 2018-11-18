Ситуация в пунктах пропуска утром 18 ноября

18.11.2018 09:28

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 18 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута нет авто, в Горловку 60.

Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 45.

Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 20.

Гнутово в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 30.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

7:48 Основная до середины моста. Льгота машин 60.

КПВВ «Марьинка»

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое»

7:52 Новотроицкое на Донецк машин 7.

8:24 В сторону Украины Новотроицк сразу на проверку.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.