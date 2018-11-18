Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"

18.11.2018 13:50

Утром 18 ноября оккупированный гибридной армией РФ город Торез (Чистяково) разбудил мощный взрыв.

Кадры взрыва под Торезом обнародовал Twitter-аккаунт IgorGirkin, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился утром в воскресенье, 18 ноября. Приблизительно в 10:00 по местному времени оккупированный город содрогнулся от мощного взрыва. Что произошло, пока непонятно. В Сети уже появились фото с клубами дыма, возвышающимися над позициями оккупанта под Торезом.

Террористы пока хранят загадочное молчание о произошедшем. Однако по городу уже ходят стандартные слухи об "украинской ДРГ". Скорее всего, взрыв - дело рук самих оккупантов.

"Да они ведь весь биомусор с города на 1-дневные сборы согнали на полигон. Вот алкашня и штурмует пивнушки", - объяснил произошедшее местный житель.