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Архив - Донецкая область

Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"

18.11.2018 13:50
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Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"

Утром 18 ноября оккупированный гибридной армией РФ город Торез (Чистяково) разбудил мощный взрыв.

Кадры взрыва под Торезом обнародовал Twitter-аккаунт IgorGirkin, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился утром в воскресенье, 18 ноября. Приблизительно в 10:00 по местному времени оккупированный город содрогнулся от мощного взрыва. Что произошло, пока непонятно. В Сети уже появились фото с клубами дыма, возвышающимися над позициями оккупанта под Торезом.

Террористы пока хранят загадочное молчание о произошедшем. Однако по городу уже ходят стандартные слухи об "украинской ДРГ". Скорее всего, взрыв - дело рук самих оккупантов.

"Да они ведь весь биомусор с города на 1-дневные сборы согнали на полигон. Вот алкашня и штурмует пивнушки", - объяснил произошедшее местный житель.



Теги: Донбасс, Торез, взрыв, полигон, оккупация, соцсети, ДРГ, РФ
 
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