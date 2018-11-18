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Архив - Донецкая область

В Горловке на «Стироле» готовится забастовка из-за задержки зарплат

18.11.2018 07:49
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В Горловке на «Стироле» готовится забастовка из-за задержки зарплат

Во временно оккупированной Горловке на «Стироле» образовалась значительная задолженность по зарплатам. Ситуация обострилась настолько, что горловчане готовы выйти на забастовку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В соцсетях Во временно оккупированной Горловке на «Стироле» образовалась значительная задолженность по зарплатам. Ситуация обострилась настолько, что горловчане готовы выйти на забастовку горловчане сообщают, что уже отправили документы на проведение забастовки в Донецк. Шансов, что оккупационные «власти ДНР» разрешат проведение протестной акции, фактически, равны нулю.

В самых мрачных прогнозах пользователи соцсетей опасаются, что боевики не остановятся перед вооруженным разгоном забастовки:

«Они думают, что они в Украине?»,
«Горловский Стирол направил документы на забастовку в Донецк.забастовка начинается через 5 дней… люди уже 3 месяца без зарплат…»,
«7,62 насыпят вместо зарплаты».



Теги: Донбасс, Горловка, забастовка, зарплата, Стирол, боевики, соцсети, долги
 
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