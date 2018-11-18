В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»

18.11.2018 19:03

Представители группировки «ДНР» сообщают о якобы готовящейся «диверсии» на территории химического завода «Стирол» в Горловке Донецкой области. Такая информация появилась в издании, подконтрольном «ДНР», сообщает ДонПресс.

В частности было объявлено, что «крупную диверсию» на «Стироле» готовит «руководство украинской операции объединенных сил» «совместно с западными кураторами».

По их информации, «диверсия» будет осуществлена с целью отвлечения внимания перед наступлением Вооруженных сил Украины.

В то время как участники НВФ будут заняты эвакуацией мирных жителей в безопасные районы, подразделения ВСУ, а именно «силы 72-й, 58-й, 92-й и 54-й бригад», начнут продвижение «вглубь территории ДНР».

Саму «диверсию», якобы, должны осуществить подразделения 72-ой бригады, военнослужащие которой «уже получили комплекты химической защиты».