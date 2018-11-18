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В Украине будет создана новая база переселенцев
В 2018 году было сделано немало положительных шагов в вопросе выплаты пенсий переселенцам, при этом до сих пор не решена одна проблема с жителями оккупированных территорий
Об этом во время конференции рассказал замминистра социальной политики Николай Шамбир, передает Трибун.
"Безусловно, один из важнейших вопросов – вопрос выплаты пенсий… Но за этот год все-таки довольно много было сделано относительно выплат пенсий. Мы упростили процедуру проверок ВПЛ, упростили учет внутренне перемещенных лиц. В начале года была запущена верификация через "Ощадбанк", и теперь переселенец может один раз в полгода пройти верификацию, получать пенсию в "Ощадбанке", и больше по этому лицу мы никаких проверок не проводим", – заявил он.
Механизм самих проверок переселенцев, как отметил замминистра, был значительно изменен. При этом проверки на дому были практически ликвидированы.
У органов соцзащиты существенно уменьшилось число мероприятий по контролю и проверкам внутренне перемещенных лиц. В этой связи Шамбир анонсировал запуск новой базы ВПЛ уже в декабре.
"Это тоже было очень серьезной проблемой. Потому что были ограничены возможности нашего программного обеспечения, что тормозило работу органов соцзащиты. Наша цель – развивать информационное взаимодействие тех же органов соцзащиты с иными органами, чтобы ВПЛ подвергались меньшим проверкам и имели как можно меньше неудобств при получении пенсий и иных социальных выплат", – отметил чиновник.
Совершенствование электронной базы ВПЛ, соединение ее с иными базами позволит более четко разграничить переселенцев и "лжепереселенцев".
"Мы также рассматриваем вопрос, чтобы лиц, которые по сути не являются ВПЛ, оторвать от статуса переселенцев. И с учетом новых информационных технологий, думаю, появится у нас возможность решить этот вопрос", – отметил Шамбир.
"Проблема, которую мы не можем реализовать – выплата пенсий лицам, которые находятся на неподконтрольной территории. Очень сложная ситуация, и нет никакой связи с той территорией для решения этого вопроса. Уверен, что этот вопрос нужно решать в рамках Минских соглашений. Государство же всегда готово к полному урегулированию этого вопроса", – резюмировал замминистра.
Теги: Украина, Донбасс, база данных, переселенцы
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