Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах

18.11.2018 14:53

Граждан, проживающих на неподконтрольной территории Донецкой области, предупредили об утилизации боеприпасов. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили СМИ группировки «ДНР», пишет ДонПресс.

Согласно сообщению, с 16 ноября так называемая «народная милиция ДНР» приступила к запланированной ранее утилизации боеприпасов. Мероприятия будут проводится на специальных полигонах.

По их информации, утилизации путем подрыва подлежат «неразорвавшиеся мины и снаряды ВСУ, обнаруженные на линии соприкосновения».

В связи с этим представители группировки «ДНР» попросили местных жителей «сохранять спокойствие» и предупредили «о возможных неудобствах из-за шума от подрывов».

Часом ранее сообщение того же издания об утилизации выглядело несколько иначе. В первой редакции речь шла о просроченных боеприпасах.