- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Окупанти "накрили" захисників України "хмарою" великокаліберних мін16:00
- Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах14:53
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой14:39
- Почему оккупационные «власти ДНР» скрывают информацию о гражданских жертвах в Горловке14:09
- Торез содрогнулся от мощного взрыва: над позициями оккупанта клубы дыма, террористы ищут "украинскую ДРГ"13:50
Враг "свирепствует" на Светлодарской дуге: бойцы ООС, понеся потери, мощно отомстили врагу за атаки
Ситуация на линии фронта на оккупированном Донбассе сохраняется напряженной. "Горячее" всего на Светлодарской дуге.
Последними новостями с поля боя поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Ночь с субботы на воскресенье, 18 ноября, на Донбассе была довольно напряженной. Бойцы ООС зафиксировали 16 попыток гибридной армии РФ нанести им урон. Тяжелее всего пришлось защитникам Светлодарской дуги: там враг применял запрещенные 120-мм минометы.
Гремели в эту ночь на линии фронта также 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие. В результате одного из таких обстрелов был смертельно ранен военнослужащий ВСУ. Бойцы ООС жестоко отомстили врагу за потерю.
По данным разведки, в результате адекватного ответа были уничтожены 2 наемников гибридной армии РФ, еще 2 отправлены на длительное лечение.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга, ООС
- «Десятки погибших и раненых»: Боевики несут потери на Светлодарской дуге
- ВСУ сильно приструнили "ДНР/ЛНР" - у боевиков минус 5 оккупантов
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- "У обдр****цев большие потери: несколько 200-х, более десяти 300-х", - Мысягин рассказал об уничтожении "Муравейника" "ДНР" на Светлодарской дуге
- «Третья сила» чистит территорию»: боевики понесли потери на Светодарской дуге
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- "День тишины" в Луганске20:04
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Окупанти "накрили" захисників України "хмарою" великокаліберних мін16:00
- Нет света, воды, денег! Нечего есть! Боевик «ЛНР» рассказал о безрадостной жизни15:26
- Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах14:53
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой14:39
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- В ООН безотлагательно призвали решить проблему с пенсиями для переселенцев21:30
- Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды21:04
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- "День тишины" в Луганске20:04
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»