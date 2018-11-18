Враг "свирепствует" на Светлодарской дуге: бойцы ООС, понеся потери, мощно отомстили врагу за атаки

18.11.2018 12:53

Ситуация на линии фронта на оккупированном Донбассе сохраняется напряженной. "Горячее" всего на Светлодарской дуге.

Последними новостями с поля боя поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

Ночь с субботы на воскресенье, 18 ноября, на Донбассе была довольно напряженной. Бойцы ООС зафиксировали 16 попыток гибридной армии РФ нанести им урон. Тяжелее всего пришлось защитникам Светлодарской дуги: там враг применял запрещенные 120-мм минометы.

Гремели в эту ночь на линии фронта также 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие. В результате одного из таких обстрелов был смертельно ранен военнослужащий ВСУ. Бойцы ООС жестоко отомстили врагу за потерю.

По данным разведки, в результате адекватного ответа были уничтожены 2 наемников гибридной армии РФ, еще 2 отправлены на длительное лечение.