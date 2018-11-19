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Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"

19.11.2018 13:18
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Боевики внезапно перекрыли центр Донецка: завтра Пушилина и оккупированный Донбасс ждет "историческое событие"

Жители оккупированного Донецка сообщают, что боевики перекрыли центр города и готовят "инаугурацию" нового главаря "ДНР" Дениса Пушилина, которая состоится уже завтра, 20 ноября.

Очевидцы сообщают, что боевики готовят повышенные меры безопасности и ждут высокопоставленных гостей в Донецк. По слухам, с визитом на Донбасс собрались и московские политики.

Согласно появившейся информации в социальных сетях, инаугурацию боевики решили провести в Донецком театре оперы и балета, где до это отпевали убитого экс-главаря "ДНР" Захарченко и предводителей бандформирований Гиви и Мотороллу.

Знаковое место для погибших боевиков в качестве точки "инаугурации" вызвало массу насмешек у жителей города. Достоверно известно, что в Донецк на мероприятие приедет так называемый "президент" Южной Осетии Анатолий Бибилов, ранее приезжавший на похороны Захарченко Напомним, у боевиков началась паника после "захвата" силами ООС двух блокпостов на Донбассе.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, Пушилин
 
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