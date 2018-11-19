"ДНР" хочет отбирать квартиры украинцев в оккупированном Донецке: Ходаковский рассказал, у кого заберут жилье

19.11.2018 16:45

​Боевики "ДНР" планируют начать изымать квартиры и недвижимость украинцев в Донецке на оккупированной части Донбасса, передавая жилую площадь воюющим наемникам "ДНР" и их семьям.

Об этом один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский сообщил на своей странице в социальной сети, предлагая начать действовать незамедлительно. Если инициатива Ходаковского будет реализована до конца, любой замеченный в симпатиях к Украине может потерять свою квартиру в Донецке и "ДНР".

"Пустующее нераспроданное и нераспределенное жилье мы должны раздать нуждающимся, и в первую очередь - семьям воюющих ополченцев..." - пишет российский наемник. Все претензии к законности данного шага Ходаковский сходу отметает, настаивая на полной экспроприации без малейших сомнений квартир и недвижимости у тех, кто помогал деньгами украинской армии либо сбежал в Украину от радостей жизни с боевиками и теперь ненавидит "Л/ДНР".

"Я считаю, что любое коммерческое жилье, находящееся в формальной собственности бежавших в Украину застройщиков, плативших налоги Украине и особенно налог на так называемую АТО, должно быть экспроприировано без малейших сомнений", - заявляет Ходаковский. Среди луганчан, как сообщалось ранее, растет настоящее недовольство и паника по поводу предстоящего блэкаута.



Источник: www.dialog.ua