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Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса
Предложение России «обменять Крым на Донбасс» для Украины совершенно недопустимо, но Киев в конечном итоге может использовать в своих интересах подобные заявления Кремля.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Он отметил, что Киев может сделать вид, что соглашается на подобный план, однако при условии, что он будет выполняться поэтапно.
«То есть говорить, что мы совсем отказываемся - нет. Но мы говорим, что максимум на что мы можем пойти - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет», - говорит Романенко. Такой план, по его словам, может быть шансом на введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса. Но эксперты из США Украине действовать в вопросе миротворческой миссии более радикально.
«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы - электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, допустить которую Россия не может. Она это не вытянет и таким образом можно сдвинуть этот процесс», - пояснил генерал.
Теги: Донбасс, Киев, война, генерал, ДНР, ЛНР
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- Угроза со стороны Приднестровья: в правительстве рассказали о готовящейся атаке на Украину 11:15
- Танки и "Грады" в зоне конфликта: Россия снова перебрасывает военную технику на восток Украины 10:30
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса10:15
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