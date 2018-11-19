Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ

19.11.2018 12:45

Американские военные эксперты предлагают подойти к введению миротворцев ООН на Донбасс более радикальным путем, оставив жителей "Л/ДНР" в изоляции от Украины. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил о предложении американских экспертов по урегулированию конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".

По его словам, именно военные эксперты Соединенных Штатов предлагают Украине действовать в вопросе миротворческой миссии другим, более радикальным путем. "Американцы предлагают Украине жестко перекрыть "границу", никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду", - отметил Романенко.

Иным словами, в Вашингтоне уверены, что только таким безальтернативным способом власти Украины смогут подтолкнуть жителей оккупированных территорий Донбасса к борьбе против оккупантов РФ.

"И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – добавил генерал ВСУ. Напомним, Порошенко показал знаковое фото из Донбасса. Ранее Казанский писал, что российские пропагандисты смакуют проблемы в Смеле, пока оккупированный Донбасс сидит без света и тепла.



Источник: www.dialog.ua