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Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
Американские военные эксперты предлагают подойти к введению миротворцев ООН на Донбасс более радикальным путем, оставив жителей "Л/ДНР" в изоляции от Украины. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко сообщил о предложении американских экспертов по урегулированию конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".
По его словам, именно военные эксперты Соединенных Штатов предлагают Украине действовать в вопросе миротворческой миссии другим, более радикальным путем. "Американцы предлагают Украине жестко перекрыть "границу", никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду", - отметил Романенко.
Иным словами, в Вашингтоне уверены, что только таким безальтернативным способом власти Украины смогут подтолкнуть жителей оккупированных территорий Донбасса к борьбе против оккупантов РФ.
"И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – добавил генерал ВСУ. Напомним, Порошенко показал знаковое фото из Донбасса. Ранее Казанский писал, что российские пропагандисты смакуют проблемы в Смеле, пока оккупированный Донбасс сидит без света и тепла.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, граница, ДНР, ЛНР
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