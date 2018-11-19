- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- «Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина14:02
- "Помажут Дениску на царство и отметят в любимом кафе Захарченко "Сепар"", - в Сети высмеяли "инаугурацию" Пушилина13:45
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Житель Авдеевки нашел мину в огороде11:11
Оккупационные «власти ДНР» пугают людей «военными сборами»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области встревожены намерениями оккупационных «властей ДНР» устроить очередные «военные сборы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ДНР»собираются провести на временно оккупированных территориях Донецкой области очередные «военные сборы». Работающих мужчин обязывают явиться на «боры» под угрозой увольнения. Кроме того, «повестки» разносят по домам и, вводя жителей в заблуждение, якобы это только «сверка», заманивают в «военкоматы». Многие мужчины стараются всеми возможными способами избежать участия в «сборах», в том числе, пытаются уехать. Существует мнение, что на «сборы»заманивают оплатой, так как на многих предприятиях существует большая задолженность по зарплатам, а, если зарплата и платится, то минимальна, а сумма за участие в сборах вдвое превышает минимальную зарплату.
Тем не менее, на некоторых предприятиях появилось объявление, что «сборы отменили».
Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«По Донецку и Макеевке шорох- военкоматы вызывают повестками. У типа жена расписалась, пошел думал на сверку. А хуюшки, сказали на две недели на полигон, на сборы. Жену обозвал дурой, сейчас сидит чешет репу как слинять в Россию. На ДМЗ явка обязательна вплоть до увольнения»,
«У нас работает один кадр, который году в 15 сд…л с Украины сюда чтобы не мобилизовали. Теперь тут встрянет. Очко у того играет. Я с него угораю»,
«Две недели за 7500 при том что работы нет, на это и рассчитывают»,
«Знаю людей которые тупо забили на это и ничего»,
«В ДыНыРы мясо на убой закончилось»,
«Военные сборы в ЛДНР теперь будут проходить с привлечением сержантского состава граждан в запасе. Руководители предприятий, сотрудники отделов кадров вручают повестки непосредственно на рабочем месте, не открыть дверь, не расписаться в получении повестки не пройдет!»,
«Сборы резервистов отложили».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, война, оккупация, ДНР
- Невидимки: откровения партизана из зоны АТО
- Прогноз для Донбасса: "Будут продолжаться война малых групп, обстрелы, блокада с обеих сторон, подрывы и смерти"
- "Для нас важней всего Империя" - украинцы создали видео о кремлевских оккупантах (ВИДЕО)
- Как "сшить" разорванный Донбасс
- Говорят свидетели зверств оккупантов
- "На мирную деоккупацию Донбасса у нас пять лет, потом только война", - Тука
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина14:57
- В «ЛНР» в большом количестве появились поддельные российские рубли14:18
- «Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина14:02
- "Помажут Дениску на царство и отметят в любимом кафе Захарченко "Сепар"", - в Сети высмеяли "инаугурацию" Пушилина13:45
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина14:57
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"