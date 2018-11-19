- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- «Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина14:02
- "Помажут Дениску на царство и отметят в любимом кафе Захарченко "Сепар"", - в Сети высмеяли "инаугурацию" Пушилина13:45
Почему Пушилин не намерен церемониться с народом
Официальная часть “выборов” прошла, пора и денежки вернуть. “Предвыборная кампания”, развлекательная программа, алкоголь – всё это не бесплатно. Теперь, в роли главы, можно вернуть и преумножить затраченные средства. Первым делом под финансовый удар попали промышленные предприятия. Так, представителям “спецслужб ДНР” пришло распоряжение вынудить промышленные предприятия заключать так называемые “контракты” на противопожарное обслуживание с “МЧС ДНР” в сумме до 450 тыс. в месяц на каждое предприятие.
130 тыс. в месяц – такой является экономически обоснованная стоимость указанных услуг. Но руководство предприятий никто не спрашивает. Пушилину лучше знать, как на пустом месте “деньги поднять”. Денежное русло руководство боевиков перенаправляет и путём лишения работяг рабочих мест. Только на Снежнянском машиностроительном заводе “Мотор Сич” количество рабочих сократилось вдвое – с 3 000 до 1 500 человек, а это 7.5 миллионов рублей в месяц зарплатами, что теперь пойдут в карман главы “ДНР”.
Чего только стоит прекращение работы сети магазинов “Обжора” и “Авоська”, связанное с перераспределением собственности между новоявленными представителями “власти республики”.
В Макеевке работники “Калиновской-Восточной” шахты более трёх месяцев получают минимальную зарплату, а добыча угля не производится. Из-за отсутствия своевременной откачки воды на шахте растет угроза затопления поселка Калиново, что в Макеевке. К слову, шахтёры оккупированной части Донбасса финансируются на уровне стран Африки – от восьми до десяти тысяч рублей в месяц.
Что уж обсуждать простых работяг, если самая высокооплачиваемая профессия – военные со смешной зарплатой 15 000 рублей. То есть, даже “инструмент” в руках Пушилина по сути близок к нищете. И то, финансирование идёт с Москвы. Иначе работали б за еду. Если Россия перестанет финансировать, эти “армии” за месяц распадутся.
По правде говоря, если бы не Россия, то все боевики б разбежались. Как известно, Пушилин не привык делиться и вряд ли бы содержал свою “армию”. Наворовал бы, сколько может унести и скрылся. А идейных боевиков нет уже давно. Оставшиеся “идейники” разочаровались во власти. Те, кто не желает подчиняться “правительству”, сейчас, как говорится, “на подвал” отправлен. Отправляются к ним и просто неугодные.
Народ временно оккупированных территорий Донбасса для Пушилина как дойная корова, которую он, кстати говоря, порет нехило, при это требуя полное ведро молока.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, народ, ДНР, Пушилин
- В Раде возмущены скандальным заявлением германского посла
- Рoccия пoмoгaeт бoeвикaм c пoдгoтoвкoй к мecтным выбopaм на оккупированном Дoнбacce
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- В России начали шантажировать Украину выборами в "ДНР/ЛНР"
- Захарченко мечтает и переносит выборы
- Обезьянки Кремля: Плотницкий, как и Захарченко, перенес выборы
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- В Мариуполе откроется музей под открытым небом «Обереги Украины»16:45
- В бюджет заложены неадекватные средства на поддержку переселенцев16:22
- Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны16:06
- Включение "ДНР" в состав России: Пушилин сделал скандальное заявление прямо во время "инаугурации" в Донецке15:42
- В Донецке боевики «ДНР» перекрыли центр города15:21
- В ОРЛО насмерть замерзла 63-летняя женщина14:57
- Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать21:07
- На военном полигоне под Ровно прогремел взрыв20:39
- В Луганске пьяный водитель въехал в дерево: есть пострадавшие20:11
- "Украина может остаться без водоснабжения", - Укрводоканалэкология сообщила тревожные новости19:43
- На Донбассе боевики уничтожили свой беспилотник и сожгли автомобиль офицера19:14
- Соцсети потрясены произошедшим на "инаугурации" Пушилина в Донецке: видео с Аксеновым из Крыма на сцене. ВИДЕО18:46
- Где воевал этот усиленный батальон? Более 700 прокуроров получили статус участников АТО18:13
- Стало известно, на сколько увеличится госбюджет после повышения цены на газ17:45
- Украина вымирает: смертность вдвое превысила рождаемость17:20
- До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины вот-вот придет зима17:03
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"