Пушилин о возвращении в Украину: «Нас ждет геноцид, зачистка и уничтожение»

Врио главаря ОРДО Денис Пушилин, комментируя возможность возвращения неподконтрольной части Донетчины в состав Украины, заявил, что он не является сторонником такого варианта. Об этом он заявил в интервью местного издания.

Так, главарь оккупационной «администрации» заявил:

«Начнем с того, что сейчас главный переговорщик Наталья Никонорова. Что касается меня, как сторонника возврата ДНР в Украину, так вот: я, как никто другой, чаще всех общался с представителями Украины и за весь этот период прекрасно понял их позицию, и я прекрасно понимаю, что ждет Донбасс даже при теоретическом возвращении в состав Украины. Я буду называть вещи своими именами — нас ждет геноцид, зачистка и прямое уничтожение. Поэтому, никаких иллюзий в этом плане я не испытываю. Действительно Минск — это единственная международная площадка, где представлены наши представители и мы можем озвучивать свою позицию. Тем не менее это не мешает нам продолжать строить свою государственность, чем собственно мы и занимаемся. Поэтому, нашим гражданам можно быть спокойным за меня — я не сторонник Украины уж точно».