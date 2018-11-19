В Донбассе запустят новую базу для переселенцев

19.11.2018 08:30

С декабря 2018 года в Донбассе начнет работу новая база внутренне перемещенных лиц, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Такой вопрос обсудили на международной конференции на тему: «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?», проведенной организацией «Stabilization Support Services», программой «Радник з питань ВПО» в сотрудничестве с Комитетом по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

«Региональные представители Пенсионного фонда Украины инициировали решение вопроса выплаты долгов, которые возникли вследствие несовершенства действия системы "Аркан" в части обмена информацией между центральными органами исполнительной власти о перемещении через контрольные пункты пропуска в Донецкой и Луганской областях внутренне перемещенных лиц», — отметил замминистра социальной политики Николай Шамбир.

Источник: https://mrpl.city