Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать

20.11.2018 21:07

Наемники России собираются вернуться снова в свою страну. Но специалист Евгений Шабаев рассказал, что это может быть опасно для всего государства.

Главная причина заключается в том, что военнослужащие могут не проходить курсов по реабилитации. Стало известно о том, что бойцы, которые проходили военную службу за пределами России, уже возвращаются домой. Однако без соответствующей реабилитации это может привести к дестабилизации всего государства.

Об этом рассказал Евгений Шабаев, занимающий пост главы комитета Общероссийского офицерского собрания, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Lenta.ru.

Шабаев сообщил о том, что военнослужащие за пределами России уже стали определенной силой, которая способна противостоять силовым структурам внутри РФ. Пока что наемники действуют за пределами России, но в скором времени ситуация может принять иной характер. "Не стоит исключать того варианта, что военнослужащие за пределами РФ будут активны и внутри государства, ведь они могут не проходить реабилитации.

Таким образом хаотичные действия приведут к ухудшению положения в государстве", - сообщил Шабаев. Напомним, Россия начала "зачищать" оккупированный Донбасс. Уже был арестован лучший друг покойного Александра Захарченко.

Также стало известно о том, что военнослужащие РФ массово отказываются выполнять миссии на Донбассе.