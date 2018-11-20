Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать

20.11.2018 21:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мы покажем вам "ад": наемники Донбасса собираются в РФ - угроза для Кремля начинает нарастать

Наемники России собираются вернуться снова в свою страну. Но специалист Евгений Шабаев рассказал, что это может быть опасно для всего государства.

Главная причина заключается в том, что военнослужащие могут не проходить курсов по реабилитации. Стало известно о том, что бойцы, которые проходили военную службу за пределами России, уже возвращаются домой. Однако без соответствующей реабилитации это может привести к дестабилизации всего государства.

Об этом рассказал Евгений Шабаев, занимающий пост главы комитета Общероссийского офицерского собрания, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Lenta.ru.

Шабаев сообщил о том, что военнослужащие за пределами России уже стали определенной силой, которая способна противостоять силовым структурам внутри РФ. Пока что наемники действуют за пределами России, но в скором времени ситуация может принять иной характер. "Не стоит исключать того варианта, что военнослужащие за пределами РФ будут активны и внутри государства, ведь они могут не проходить реабилитации.

Таким образом хаотичные действия приведут к ухудшению положения в государстве", - сообщил Шабаев. Напомним, Россия начала "зачищать" оккупированный Донбасс. Уже был арестован лучший друг покойного Александра Захарченко.

Также стало известно о том, что военнослужащие РФ массово отказываются выполнять миссии на Донбассе.



Теги: Россия, Донбасс, реабилитация, наемники, Захарченко, зачистка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх