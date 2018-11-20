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На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке
Российские СМИ пишут о том, что на "инагурацию" главаря "ДНР" Дениса Пушилина приехали официальные делегации из девяти стран.
Сегодня, 20 ноября, в оккупированный Донецк должны прибыть иностранные гости, чтобы поприсутствовать на "инагурации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина, передает “Российский Диалог”.
Сообщается, что посмотреть на "вступление в должность" Пушилина в "ДНР" приехали более 60 делегатов из девяти стран. Местные СМИ пишут именно об участии официальных делегаций из девяти стран в неких "торжественных мероприятиях".
В пресс-службе "МИД ДНР" уточнили, что приедут гости из Российской Федерации, "ЛНР", Южной Осетии, Абхазии, Бельгии, Германии, Франции, Финляндии, Испании.
Известно, что Денис Пушилин "победил" на срежиссированных кураторами РФ "выборах" 11 ноября.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, инаугурация, МИД, делегация, ДНР, ЛНР, Пушилин
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- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
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