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«Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина

20.11.2018 14:02
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«Почта Донбасса» ввела в обращение марку и конверт первого дня по случаю «инаугурации» Пушилина

По случаю «инаугурации» Дениса Пушилина «государственное предприятие» «Почта Донбасса» ввело в обращение марку, а также конверт первого дня и штемпель первого дня. Об этом сообщает ДонПресс.
Сообщается, что эта марка, 131-я по счету, выйдет тиражом 45 000 единиц. Она размещена на почтовом блоке, на фоне «раскрытой книги Конституции страны». На самой марке изображен «герб ДНР», указаны год выпуска и стоимость марки — 45 российских рублей.
На конверте первого дня № 103 «дизайнер» изобразил «флаг ДНР» и уже упомянутую «конституцию». Тираж конверта — 1000 штук, в день ввода в обращение его стоимость составит 8 российских рублей.
Что касается специального почтового штемпеля первого дня № 24, то он будет применяться только сегодня, 20 ноября.



Теги: Донбасс, почта, инаугурация, конверт, обращение
 
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