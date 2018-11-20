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"Помажут Дениску на царство и отметят в любимом кафе Захарченко "Сепар"", - в Сети высмеяли "инаугурацию" Пушилина
Нашумевшее мероприятие "инаугурации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в театре в центре Донецка вызвало шквал сарказма и иронии у пользователей соцсетей. Пользователи социальных сетей иронизируют относительно "торжественного" мероприятие "инаугурации" главаря "ДНР" Дениса Пушилина в театре оперы и балета, передает "Диалог.UA".
Примечательно, что именно там до это отпевали убитого экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко и предводителей бандформирований Гиви и Мотороллу. Над этим стечением обстоятельств и постановочным "вступлением в должность" российской марионетки Пушилина и потешались пользователи в Сети: "Хорошо бы инаугурацию с отпеванием совместить, чтоб два раза не вставать", "Дениску мазать в царство будут", "Интересно, какой коэффициент на то, что его прямо в оперном в лифт посадят?", "А праздновать в кафе "Сепар“ будут?"
Теги: Донецк, Донбасс, кафе, инаугурация, ДНР, Пушилин
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