Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери

20.11.2018 08:54

Прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил принесли санитарные и летальные потери гибридной армии России. Минувшие сутки, 19 ноября, на временно оккупированном Донбассе запомнились десятками нарушений режима "тишины", передает "Диалог.UA".

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" 9 раз применяли вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. В частности, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К несчастью, в ходе боевых действий трое военнослужащие Вооруженных сил Украины были ранены. Согласно данным разведки, трое сепаратистов было уничтожено, а еще шесть получили ранения.